Арестованные АЗС "Татнефти" получит в управление "Укрнафта"

Более 100 арестованных АЗС российской "Татнефти" будут переданы в управление "Укрнафты".

Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по розыску и менеджменту активов, полученных коррупционным путем (АРМА)

"Арестованные активы, которые находятся в Харьковской и Полтавской областях, планируется передать в управление крупнейшей нефтегазодобывающей компании Украины "Укрнафта" по специальной процедуре на основе распоряжения Правительства", - говорится в сообщении.

Проект распоряжения Кабмина рассматривался на согласительном совещании с участием представителей Минэкономики, Минфина, Антимонопольного комитета и других заинтересованных органов.

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В июле 2022 года по ходатайству Офиса генпрокурора в управление АРМА были переданы корпоративные права 19 украинских предприятий, которые контролировались российскими корпорациями на общую сумму более 7,75 млрд. грн. В частности, корпоративные права "Татнефти".

Напоминаем:

В июне прошлого года в Украине наложили арест на имущество украинских "дочек" российских финансово-промышленных групп на сумму 4,5 млрд грн, среди которых корпорация "Ростех", алюминиевая компания "РусАл" и нефтяной холдинг "Татнефть".

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