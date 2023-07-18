Япония планирует ввести новые ограничения на экспорт автомобилей в Россию

Правительство Японии намерено значительно ужесточить ограничения на экспорт легковых автомобилей, в том числе подержанных, в качестве дополнительной санкции против России за ее вторжение в Украину.

Об этом пишет японская газета Yomiuri.

Издание отмечает, что японские подержанные авто очень популярны в РФ, поскольку они имеют хорошее качество.

"Таким образом Япония присоединится к США и ЕС, чтобы повысить эффективность экономических санкций.

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Ожидается, что до конца июля Кабинет министров утвердит поправки к Приказу о контроле за экспортной торговлей, которые, как ожидается, будут применены уже в начале августа", - говорится в сообщении.

С апреля 2022 года Япония запретила экспорт в Россию люксовых автомобилей стоимостью более 6 млн иен.

"Новое эмбарго распространяется на все гибридные авто и электромобили (EV), а также на бензиновые и дизельные автомобили с рабочим объемом двигателя более 1 900 куб. см", - пишет газета.

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Экономическая правда