Рынок земли с начала войны потерял 11,5 млрд: сколько он может приносить экономике

С начала войны украинский рынок сельскохозяйственных земель потерял 11,5 миллиарда гривень. В то же время открытие рынка для юридических лиц с 2024 г. может ежегодно в течение следующих трех лет принести дополнительно 1-2,7% ВВП.

Об этом говорится в аналитическом обзоре "Земельный рынок в Украине", подготовленном KSE Агроцентр при поддержке USAID.

Из-за полномасштабного российского вторжения, не были заключены более 102 тыс сделок купли-продажи с/х земель совокупным объемом 282 тыс га и стоимостью 11,5 млрд грн (312 млн долл), что равняется 0,2% ВВП страны.

KSE

Наибольшие потери понес рынок земель в Харьковской области, которая была лидером по доле сельхозземель в обращении к полномасштабному вторжению – более 2,7 млрд грн (около 75 млн долл). Около 1,17 млрд грн (около 232 млн долл) потерял рынок земель Херсонской области. Самые маленькие потери рынка наблюдаются в западных регионах Украины.

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В то же время, по итогам первого полугодия этого года во всех областях, кроме временно оккупированных, наблюдается восстановление объема транзакций, а такие области как Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая — превзошли показатели 2021 года (+16%, +22% и +10% соответственно) .

Средневзвешенная цена на сельхозземли в национальной валюте продолжает умеренный рост — в июне 2023 года она составила 37,2 тыс грн за га.

Исследователи указывают, что цены на товарную землю уже традиционно несколько выше цен на остальные сельхозземли. Ключевыми факторами ценообразования остаются географическое расположение земельных участков по отношению к линии фронта, а также нормативная денежная оценка.

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"В то же время остается проблема несоответствия официальным ценам рыночным. Для 53,4% транзакций, состоявшихся в июне 2023 года, цена купли-продажи сельскохозяйственных участков не отличалась от НПО больше чем на 2%. Это снова возвращает нас к вопросу скорейшего введения массовой оценки земель", – отметил исследователь KSE Агроцентр Роман Нейтер.

Среди всех земельных транзакций с сельхозземлей лидерские позиции занимают аренда и наследие, сделки купли-продажи – на третьем месте. Наибольшим спросом среди покупателей по-прежнему пользуются земли товарного производства и личного крестьянского хозяйства – 94% сделок купли-продажи с начала 2023 года.

Что касается цен, то самые дорогие товарные земли в первом полугодии этого года были в Ивано-Франковской области – более 70 тыс. грн за га. Дешевые – в Херсонской и Запорожских областях, охваченных боевыми действиями.

KSE

По данным опроса "Влияние земельного рынка на благосостояние и восстановление общин", проведенного в июле, 81% опрошенных положительно оценили влияние открытия рынка земли на экономическое благосостояние своей общины, а 62% убеждены, что в результате открытия рынка земли улучшилось материальное состояние владельцев сельскохозяйственных участков.

Кроме того, 77% респондентов считают, что развитие рынка земель сельхозназначения будет способствовать послевоенному восстановлению их общин. Более 82% убеждены, что этому будет способствовать законодательное закрепление разрешения на продажу государственных и коммунальных земель на электронных аукционах. Более половины опрошенных поддерживают отмену безвозмездной передачи земель сельхозназначения в собственность граждан как одну из предпосылок для экономического восстановления.

Напоминаем:

Правительству посоветовали обратить внимание на низкий уровень регистрации и занижение стоимости сделок на рынке земли в Украине.