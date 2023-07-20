Ключевые мосты в Ровно и Житомире в критическом состоянии, но в лучшем, чем в Киеве - проверка

Комиссия по проверке мостовых сооружений начала осмотр мостов в регионах с Житомира и Ровно, и заявляет, что ключевые мосты в этих городах в критическом состоянии, хотя и в лучшем, чем в Киеве, который проверялся ранее.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Так, в аварийном состоянии находится путепровод в Житомире, который построили еще 66 лет назад, а последняя реконструкция состоялась в 1977 году. На сооружении зафиксирована коррозия рабочей арматуры в пролетных строениях и ригелях. Стойки опор имеют продольные трещины, отслоения разрушенного бетона, оголенную и ржавую арматуру.

Комиссия также проверила мост через реку Каменка, построенный в 1983 году. По словам экспертов, эксплуатационное содержание моста - на очень низком уровне.

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Металлические стойки русловых опор и балки пролетного строения требуют очистки от ржавчины и покрытия их антикоррозийными красками. Береговые опоры имеют частичное разрушение бетонной поверхности.

В Ровно эксперты осмотрели один из важнейших мостов, который был построен еще в 1964 году. Объект сейчас - в критическом состоянии. Наблюдается разрушение опор, ригелей, асфальтобетона, гидроизоляции тротуаров и швов.

Все мосты, которые осматривала Комиссия в Ровно и Житомире, находятся на балансе органов местного самоуправления. Их обязанность - ежегодно проводить обследование мостовых сооружений и поддерживать надлежащее эксплуатационное состояние.

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"Органы местного самоуправления очень часто неподобающе относятся к обследованию мостов и их эксплуатационного содержания. Например, обследование путепровода в Житомире не проводилось ни разу. Мост в Ровно последний раз проверяли в 2017 году. Власть на местах забывает, что безопасная работа мостов - это вопрос обороноспособности страны", - отметил директор "ГосдорНИИ" Артем Безуглый.

В то же время отмечается, что по сравнению с мостами в Киеве, ситуация в обследованных городах - менее критическая.

"По сравнению с мостами в Киеве, ситуация менее критическая, однако, техническое состояние объектов также вызывает немало вопросов", - отметил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

Напоминаем:

Комиссия по проверке мостовых сооружений обследует мосты, которые имеют важное значение для логистики и мобильности населения.

Комиссия была создана во исполнение решения СНБО от 23 июня 2023 года. Ее возглавил вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков.

В состав Комиссии входят представители Минвосстановления, Министерства обороны, МВД, Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Агентства восстановления, Укртрансбезопасности, ГИАМ, ГСЧС, областной и Киевской городской военных администраций.

Как утверждают в Комиссии, по меньшей мере 10% мостов в стране находятся в неработоспособном состоянии.

В Киеве процент аварийных мостов является критическим - 15% от общего количества. В частности, в аварийном состоянии - 2 столичных внеклассных моста - мост Патона и мост Метро. На последних двух зафиксировано сплошную коррозию главных элементов, трещины опор, разрушение бетона.