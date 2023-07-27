ЕЦБ девятый раз подряд повысил ставки: учетная выросла до 23-летнего максимума

Европейский центральный банк в четверг, 27 июля, принял решение повысить три ключевых процентных ставки на 25 базисных пунктов.

Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

"Инфляция продолжает снижаться, но ожидается, что она будет слишком высокой еще долго. Совет управляющих намерен обеспечить своевременный возврат инфляции к среднесрочной цели в 2%. Поэтому сегодня он решил повысить три ключевых процентных ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов", – говорится в сообщении.

Таким образом, со 2 августа базовая ставка по кредитам будет увеличена до 4,25%, ставка по депозитам - до 3,75%, ставка по маржинальным кредитам - до 4,5%.

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Учетная ставка достигла 3,75% – наивысшего уровня с 2000 года.

"Предстоящие решения совета управляющих ЕЦБ обеспечат сохранение ключевых ставок так долго, как это потребуется, на уровнях, ограничивающих экономическую активность в достаточной степени, чтобы добиться своевременного возвращения инфляции в еврозоне до 2-процентного целевого показателя ЕЦБ", - добавили в регуляторе.

Это уже девятое подряд повышение учетной ставки Европейским центробанком. В сентябре ЕЦБ может снова повысить ставку или оставить ее на текущем уровне в зависимости от темпов замедления инфляции до целевого показателя в 2%.

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Напоминаем:

Правление Национального банка на заседании в четверг, 27 июля, приняло решение снизить учетную ставку с 25 до 22%, впервые с июня 2022 года.

Федеральная резервная система США (ФРС) по итогам двухдневного заседания ожидаемо повысила ключевую ставку на 25 б.п. - до 5,25 – 5,5%, это самая высокая ставка за последние 22 года.