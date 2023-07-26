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ФРС США підвищила ключову ставку до найвищого рівня за останні 22 роки

Середа, 26 липня 2023, 21:07 - Олексій Павлиш

Федеральна резервна система США (ФРС) за підсумками дводенного засідання очікувано підвищила ключову ставку на 25 б.п. - до 5,25 - 5,5%, це найвища ставка за останні 22 роки.

Про це йдеться у заяві ФРС.

"Останні показники вказують на те, що економічна активність зростає помірними темпами. В останні місяці спостерігається значне зростання кількості робочих місць, а рівень безробіття залишається низьким. Інфляція залишається підвищеною.

Банківська система США міцна і стійка. Жорсткіші умови кредитування для домогосподарств та бізнесу, ймовірно, вплинуть на економічну активність, зайнятість та інфляцію. Масштаби цих наслідків залишаються невизначеними. Комітет залишається дуже уважним до інфляційних ризиків", - заявили у федеральному комітеті з відкритого ринку.

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Підкреслюється, що комітет прагне досягти максимальної зайнятості та інфляції на рівні 2% в довгостроковій перспективі.

"На підтримку цих цілей комітет вирішив підвищити цільовий діапазон для ставки по федеральних фондах до 5,25 - 5,5%. Комітет продовжить оцінювати додаткову інформацію та її вплив на монетарну політику.

Визначаючи ступінь додаткового посилення монетарної політики, яке може бути доцільним для повернення інфляції до 2% з часом, комітет візьме до уваги кумулятивне посилення монетарної політики, а також економічний та фінансовий розвиток", - додали у ФРС.

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Рішення стало очікуваним. Усі 106 економістів, опитаних Reuters, прогнозували зростання на 25 б.п.

ФРС почала піднімати ставку в березні 2022 року. До травня 2023 року ставка зросла до 5-5,25%. На червневому засіданні регулятор зробив паузу, попередивши, що з підвищенням ще не закінчив.

Наступне засідання щодо ставки відбудеться 19-20 вересня.

Економічна правда

ФРС США
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