От автомобилей до сигарет и лесоматериалов: какой конфискат таможенники передают на оборону

За полтора года войны Гостаможслужба передала на нужды оборонцев Украины конфискованных товаров на 432 млн грн.

Об этом сообщается на сайте Государственной таможенной службы.

Чаще всего передавали следующие товары:

1307 автомобилей на 182,4 млн грн

имущество военного назначения на 49,3 млн грн

1,788 млн пачек сигарет на 44,9 млн грн и другие табачные изделия на сумму 1,9 млн грн;

одежда и обувь на 17,6 млн грн;

7859 единиц компьютерной техники на 16,4 млн грн; 7859 единиц компьютерной техники на 16,4 млн грн

1160 генераторов и аккумуляторов на 14 млн грн

7287 единиц бытовой техники на 11,5 млн грн;

мобильные телефоны на 11,4 млн грн;

запчасти к авто на 11 млн грн;

лесоматериалы на 7,7 млн грн

продукты питания на 5,1 млн грн

медицинские изделия на 3,9 млн грн

часы на 3,3 млн грн;

наушники на 2,5 млн грн;

другие товары на 48,8 млн грн.

Основными получателями стали:

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Министерство обороны Украины - 360,7 млн грн

Государственная пограничная служба Украины - 34,2 млн грн;

Областные военные администрации - 13,6 млн грн;

Министерство внутренних дел - 15,4 млн грн;

Служба безопасности Украины 7,4 млн грн;

Другие получатели 0,7 млн грн.

Напоминаем:

С начала 2023 года Гостаможслужба обнаружила также 653 случая исчезновения грузов, которые проходили через таможню как гуманитарная помощь военным. В частности, не было подтверждено получение таких грузов, как пластины к бронежилетам, приборы ночного видения, тепловизоры, дроны, автотранспорт и прочее.

Конфискованное и такое, которое на других законных основаниях перешло в собственность государства, имущество передается Вооруженным Силам Украины и правоохранительным органам согласно распоряжению Кабмина от 26 февраля 2022 года "О передаче имущества для нужд Вооруженных Сил", постановлению Кабмина от 16 сентября 2022 года "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины относительно передачи имущества для удовлетворения потребностей функционирования государства в условиях военного положения", а также в соответствии с решениями военного командования о принудительном отчуждении или изъятии имущества, принятыми на основании предписаний закона "О правовом режиме военного положения".

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