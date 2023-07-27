Зеленский: Путин - это неадекватный человек, с окружением, которое зарабатывает на блокировании зерновой сделки

Президент России - это человек, который не уважает международное право и ставит мир на грань голода с целью продать дороже свое зерно, одновременно это неадекватный человек, с окружением, которое зарабатывает на блокировании зерновой сделки.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеоинтервью бразильскому Global News.

"(Путин, - ред.) Он действительно неадекватный на сегодня человек, со своим окружением, в котором люди зарабатывают большие средства на вот таких блокировках, на вот таких процессах, очень прагматичный круг людей, который в этом живет, и пока война, они зарабатывают большие деньги. Но он - радикально настроен на уничтожение людей в Украине", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что блокирование Россией "зерновой сделки" приведет к росту цен на российское зерно, а, соответственно, и даст ей возможность заработать дополнительные средства.

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"Блокирование нашего зерна - это очень просто. Он реализует свое. Он уходит от конкуренции и увеличивается цена на его товар, потому что он становится "эксклюзивом на крови", я сказал бы. То есть это прагматика человека, который не уважает международное право и которому дают возможность сегодня право не уважать", - сказал украинский президент.

"Мы с вами говорим о выживании мира, о голоде, о реальном социальном хаосе, который может быть из-за непоставки агропромышленного продукта. А для него это давление. Прежде всего это деньги", - добавил Зеленский.

Зеленский также отметил заинтересованность, чтобы Бразилия присоединилась к Формуле мира.

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Напоминаем:

После выхода из "зерновой сделки", Россия озвучила угрозу всем судам, которые будут направляться в украинские порты. В частности, Минобороны РФ предупредило об отзыве гарантий безопасности мореплавателям, а также о сворачивании морского гуманитарного коридора.

Россия также начала наносить систематические ракетные и дроновые удары по портовой и зерновой инфраструктуре на юге Украины.