АМКУ оштрафовал сеть АЗС Socar более чем на 2 миллиона

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал сеть АЗС Socar более чем на 2 миллиона гривень.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

ООО "Сокар Энерджи Украина" оштрафовали на 2 035 463 гривни за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

А именно нарушение пункта 13 статьи 50 Закона Украины "О защите экономической конкуренции" в виде непредставления информации Комитета по требованию заместителя Председателя АМКУ в установленный им срок.

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Напоминаем:

Верховный Суд отказал ООО "Импорт Транс Сервис" (группа WOG) в удовлетворении кассационной жалобы по делу о сговоре по ценам на автогаз, в рамках которого АМКУ в 2018 году наложил на группу штраф в 5 млн грн.

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ООО "ВЕТК" и ООО "ТЕЛЕ ЭНЕРДЖИ" за сговор при их участии в 11 торгах на закупку электромонтажных работ, компании должны оплатить 8,7 миллиона гривен.

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