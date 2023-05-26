АМКУ оштрафував 2 компанії на 8,7 мільйона за змову на торгах

Антимонопольний комітет України оштрафував ТОВ "ВЕТК" і ТОВ "ТЕЛЕ ЕНЕРДЖИ" за змову під час їх участі в 11 торгах на закупівлю електромонтажних робіт, компанії мають сплатити 8,7 мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Торги проводилися Сарненською міською радою, ПАТ "Закарпаттяобленерго" та філією "Енергозбут" ПАТ "Українська залізниця". Загальна сума очікуваної вартості закупівель складала 53 млн грн.

Комітет у рамках дослідження встановив обставини, що свідчать про вчинення антиконкурентних узгоджених дій, а саме - про усунення конкуренції між відповідачами під час участі у зазначених торгах. АМКУ визнав, що ТОВ "ВЕТК" і ТОВ "ТЕЛЕ ЕНЕРДЖИ" порушили "Про захист економічної конкуренції".

Компанії оштрафовані на загальну суму 8 682 910 грн.

Економічна правда