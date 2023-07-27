ЕЦБ готовится в девятый раз подряд повысить процентные ставки в девятый раз подряд

Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысит процентные ставки в девятый раз подряд в четверг и оставит двери открытыми для дальнейших шагов на фоне устойчивой инфляции и растущих доказательствах экономического спада.

Об этом пишет Reuters.

Борясь с историческим всплеском цен, ЕЦБ поднял стоимость заимствований на 4 п.п. с июля прошлого года и, по сути, пообещал еще одно повышение на четверть пункта в этом месяце, что делает результат заседания в четверг почти предопределенным.

"Но центральный банк 20 стран, использующих евро, скорее всего, откажется от практики сигнализации о своем следующем шаге, пообещав вместо этого подход, зависящий от данных, от заседания к заседанию. Это заставит инвесторов гадать, произойдет ли еще одно повышение ставок в сентябре, или июль ознаменует конец самого быстрого в истории ЕЦБ ужесточения монетарной политики.

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Однако ясно одно: конец повышения ставок быстро приближается, и дебаты, похоже, касаются лишь еще одного небольшого шага, прежде чем ставки будут оставаться стабильными в течение длительного времени", - пишет агентство.

Проблема ЕЦБ заключается в том, что инфляция снижается слишком медленно и может затянуться до 2025 года, чтобы вернуться к уровню 2%, поскольку всплеск цен, первоначально вызванный энергоносителями, просочился в другие сферы экономики через большие наценки и подпитывает стоимость услуг.

Хотя общая инфляция сейчас составляет лишь половину своего октябрьского пика, рост цен, который трудно остановить, колеблется возле исторических максимумов и, возможно, даже ускорился в этом месяце.

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Рынок труда также чрезвычайно напряжен, а рекордно низкий уровень безработицы повышает риск быстрого роста заработной платы в ближайшие годы, поскольку профсоюзы используют свою усиленную переговорную силу, чтобы возместить реальные доходы, потерянные из-за инфляции.

Именно поэтому многие инвесторы и аналитики ожидают, что ЕЦБ снова повысит ставку в сентябре и остановится лишь тогда, когда осенние данные по заработной плате принесут облегчение.

Однако настроения явно меняются по мере того, как экономика замедляется. Если еще несколько недель назад рынки были полностью готовы к очередному повышению ставок, то сейчас мнения инвесторов разделились, и многие ожидают, что июльское повышение будет последним.

"Мы видим 60% вероятность того, что ЕЦБ снова повысит ставку на 25 б.п. 14 сентября", - сказал Саломон Фидлер из Berenberg.

В среду Федеральная резервная система США повысила стоимость заимствований и оставила дверь открытой для дальнейшего ужесточения монетарной политики, хотя председатель ФРС Джером Пауэлл дал несколько намеков относительно сентября, и ЕЦБ, вероятно, скопирует эту позицию.

Экономическая правда