ФРС США повысила ключевую ставку до самого высокого уровня за последние 22 года

Федеральная резервная система США (ФРС) по итогам двухдневного заседания ожидаемо повысила ключевую ставку на 25 б.п. - до 5,25 - 5,5%, это самая высокая ставка за последние 22 года.

Об этом говорится в заявлении ФРС.

"Последние показатели указывают на то, что экономическая активность растет умеренными темпами. В последние месяцы наблюдается значительный рост количества рабочих мест, а уровень безработицы остается низким. Инфляция остается повышенной.

Банковская система США прочная и устойчивая. Более жесткие условия кредитования для домохозяйств и бизнеса, вероятно, повлияют на экономическую активность, занятость и инфляцию. Масштабы этих последствий остаются неопределенными. Комитет остается очень внимательным к инфляционным рискам", - заявили в федеральном комитете по открытому рынку.

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Подчеркивается, что комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе.

"В поддержку этих целей комитет решил повысить целевой диапазон для ставки по федеральным фондам до 5,25 - 5,5%. Комитет продолжит оценивать дополнительную информацию и ее влияние на монетарную политику.

Определяя степень дополнительного ужесточения монетарной политики, которое может быть целесообразным для возвращения инфляции до 2% со временем, комитет примет во внимание кумулятивное усиление монетарной политики, а также экономическое и финансовое развитие", - добавили в ФРС.

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Решение стало ожидаемым. Все 106 экономистов, опрошенных Reuters, прогнозировали рост на 25 б.п.

ФРС начала поднимать ставку в марте 2022 года. К маю 2023 года ставка выросла до 5-5,25%. На июньском заседании регулятор сделал паузу, предупредив, что с повышением еще не закончил.

Следующее заседание по ставке состоится 19-20 сентября.

Экономическая правда