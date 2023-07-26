В monobank снова заявили о сбое в работе
Среда, 26 июля 2023, 18:36 -
Работа виртуального банка monobank в среду снова была нарушена.
Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.
"Никогда такого не было и вот опять", - написал он в собственном телеграм-канале.
"Уже работает", - добавил также он.
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Напоминаем:
20 июля в системе monobank произошел масштабный сбой - не работало мобильное приложение и не проводились платежи.
Впоследствии Гороховский сообщил, что по результатам сбоя, который произошел 20 июля, банк не стал списывать клиентам проценты по кредитам. В результате более 1,52 млн клиентов сэкономили суммарно почти 27,75 млн грн.
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