Все разделы
Укр / Рус

В monobank произошел масштабный сбой

Четверг, 20 июля 2023, 16:18 - Анастасия Жарикова
 
monobank

В системе monobank около 15-00 четверга, 20 июля, произошел масштабный сбой – не работает мобильное приложение и не проводятся платежи.

Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.

"Сломались. Чиним. Извиняюсь", – написал он в своем Telegram.

Под сообщением Гороховского пользователи пишут, что могут авторизоваться в приложении, но не работают большинство функций.

Реклама:

А именно нельзя переводить средства, пополнять мобильный и т.д.

Позже Гороховский сообщил, что из-за сбоя в банке с пользователей за сегодняшний день не будут удержаны проценты по кредитам.

Monobank банки
Реклама:
Подкаст
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Материалы по теме
Monobank вернул 5,5 млн долларов клиентов от подсанкционного брокера EXANTE 12 июля 2023, 13:16
Брокер mono invest Exante попал под санкции СНБО: инвесторам предлагают немедленно закрыть счета 5 июля 2023, 20:59
СEO monobank Гороховский признался, в какой валюте хранит сбережения 18 января 2023, 17:32
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте