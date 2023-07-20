В monobank произошел масштабный сбой
Четверг, 20 июля 2023, 16:18 -
В системе monobank около 15-00 четверга, 20 июля, произошел масштабный сбой – не работает мобильное приложение и не проводятся платежи.
Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.
"Сломались. Чиним. Извиняюсь", – написал он в своем Telegram.
Под сообщением Гороховского пользователи пишут, что могут авторизоваться в приложении, но не работают большинство функций.
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А именно нельзя переводить средства, пополнять мобильный и т.д.
Позже Гороховский сообщил, что из-за сбоя в банке с пользователей за сегодняшний день не будут удержаны проценты по кредитам.
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