В monobank произошел масштабный сбой

monobank

В системе monobank около 15-00 четверга, 20 июля, произошел масштабный сбой – не работает мобильное приложение и не проводятся платежи.

Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.

"Сломались. Чиним. Извиняюсь", – написал он в своем Telegram.

Под сообщением Гороховского пользователи пишут, что могут авторизоваться в приложении, но не работают большинство функций.

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А именно нельзя переводить средства, пополнять мобильный и т.д.

Позже Гороховский сообщил, что из-за сбоя в банке с пользователей за сегодняшний день не будут удержаны проценты по кредитам.