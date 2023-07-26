Украина может возобновить экспорт и импорт электроэнергии из Румынии

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг согласовала распределение доходов от управления ограничениями между операторами систем передачи Украины и Румынии, предоставленными "Укрэнерго".

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Согласно условиям проекта Договора между ОСР двух стран предполагается, что доход (без НДС) от управления ограничениями на границе между Украиной и Румынией распределяется между НЭК "Укрэнерго" и C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. в соотношении 50% на 50%.

В Нацкомиссии пояснили, что принятое решение позволит урегулировать проведение экспортно-импортных операций электрической энергией через трансграничный переток по направлению Украина – Румыния.

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А также поможет стабилизировать энергосистему, поскольку создает условия для импорта электроэнергии из Румынии в дефицитные часы суток и экспорта в Румынию в часы, в которые имеется профицит электроэнергии.

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НЭК "Укрэнерго" возобновил возможность экспорта электроэнергии в Словакию, сегодня будет проведен первый аукцион по распределению пропускной способности.

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