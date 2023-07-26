Укрзализныця представила проект нового международного билета: русский язык убрали окончательно

АО "Укрзализныця" представила новый электронный международный билет, который сейчас согласовывается с международными партнерами-железными дорогами.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Новый документ будет двуязычным: украинским и английским.

"Процесс украинизации железной дороги идет по согласованному графику. До конца 2023 будет еще ряд формально согласованных и юстированных бланков, обновленных вывесок, навигации и т.п", - заявили в компании.

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И хотя новый шаблон проходит стадию согласования, как того требуют международные правила, компания уже убрала остатки русского языка в информационных блоках при возвращении международных билетов.

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Напоминаем:

Европейская комиссия совместно с Европейским инвестиционным банком разработала стратегию интеграции железнодорожных систем Украины и Молдовы в европейскую, в том числе переход на евроколею шириной 1435 мм.

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Экономическая правда