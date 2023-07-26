Укрзализныця представила проект нового международного билета: русский язык убрали окончательно
АО "Укрзализныця" представила новый электронный международный билет, который сейчас согласовывается с международными партнерами-железными дорогами.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Новый документ будет двуязычным: украинским и английским.
"Процесс украинизации железной дороги идет по согласованному графику. До конца 2023 будет еще ряд формально согласованных и юстированных бланков, обновленных вывесок, навигации и т.п", - заявили в компании.
И хотя новый шаблон проходит стадию согласования, как того требуют международные правила, компания уже убрала остатки русского языка в информационных блоках при возвращении международных билетов.
Напоминаем:
Европейская комиссия совместно с Европейским инвестиционным банком разработала стратегию интеграции железнодорожных систем Украины и Молдовы в европейскую, в том числе переход на евроколею шириной 1435 мм.
Экономическая правда