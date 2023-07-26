Правительство направит на закупку рельсов для "Укрзализныци" более 37 миллионов евро
Кабинет Министров направит 37,6 миллиона евро кредита от правительства Франции на закупку рельсов для "Укрзализныци".
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.
"Предусмотрено направление кредитных средств в сумме 37 млн 600 тыс евро акционерному обществу "Украинская железная дорога", Министерству развития общин, территорий и инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Денежные средства поступают согласно Рамочному договору между правительствами Украины и Французской Республики по специальному фонду государственного бюджета на реализацию проекта поставок рельсов АО "Укрзализныця".
Решение было принято на заседании во вторник, 25 июля, а также утвержден порядок использования указанных средств.
Напоминаем:
Европейская комиссия совместно с Европейским инвестиционным банком разработала стратегию интеграции железнодорожных систем Украины и Молдовы в европейскую, в том числе переход на евроколею шириной 1435 мм.
Экономическая правда