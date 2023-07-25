Конфискованное имущество российского олигарха Шелкова будет выставлено на аукцион 10 августа - ФГИУ

10 августа состоится первый аукцион по продаже конфискованного в Украине имущества российского олигарха Михаила Шелкова.

Об этом сообщает Фонд государственного имущества.

"На приватизацию выставили компанию "Инвестагро" со стартовой ценой 55 млн гривен", - говорится в сообщении.

Средства от реализации этих активов пойдут в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

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По итогам 2022 года "Инвестагро" получила 3,7 млн грн чистой прибыли, а в I полугодии 2023 года - 7 млн грн убытка. Компания имеет текущую кредиторскую задолженность 17,2 млн грн.

В собственности "Инвестагро" находится 25 объектов недвижимого имущества и 12 транспортных средств. Также компания арендует 204 земельных участка общей площадью почти 1326 га.

Напоминаем:

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Шелков в 2021 году был включен в украинский санкционный список.

В январе Высший антикоррупционный суд (ВАКС) конфисковал украинские активы российского миллиардера.

Шелков является заместителем председателя совета директоров российского "ВСМПО-Ависма", крупнейшего российского поставщика титана и одного из крупнейших в мире.

"ВСМПО-Ависма" поставляла титановую продукцию предприятиям военно-оборонной промышленности России, в частности, в рамках контрактов на выполнение государственного оборонного заказа.