Первые авиарейсы из Украины скорее всего запустят до конца года из трех городов - Ryanair

Украина работает с экспертами Израиля относительно опыта полетов гражданской авиации в условиях возможных атак беспилотников, ракет и т.д., и из двух планов, которые рассматриваются по восстановлению полетов из Украины - наиболее вероятным выглядит конец 2023 года.

Об этом сообщил CEO авиакомпании-лоукостера Ryanair Майкл О'Лири в интервью "Интерфакс-Украина".

"Рассматриваем два плана: один, когда война закончится и все откроется в один или два дня. И второй, наиболее вероятный, согласно которому мы можем запланировать небольшое количество рейсов уже в конце этого года", - отметил О'Лири.

Он рассказал, что Украина работает в этом направлении с экспертами из Израиля и их опытом по организации безопасности полетов.

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"Можем ли мы убедить европейские органы безопасности и украинскую власть, что полеты будут безопасными, что они могут защитить самолет от беспилотников, ракет и тому подобного, как это происходит в Израиле? Украинская власть работает с нужными людьми, чтобы попытаться снова открыть воздушное пространство", - рассказал О'Лири.

По его словам, на сегодня выглядит безопасным запуск ограниченного количества рейсов в Киев и Львов. Кроме того, как утверждает глава Ryanair, уже вскоре авиарейсы будет безопасно запустить и из Одессы.

"Два аэропорта невредимы и готовы заработать завтра. Они есть в Киеве и Львове. Мы думаем, что аэропорт в Одессе также будет доступен достаточно скоро", - отметил О'Лири.

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Относительно того, куда будут направляться рейсы из Украины, то, по словам СЕО Ryanair, основными городами, будут, очевидно, Варшава, Краков, Берлин, Франкфурт, Милан, Рим, Лондон, Брюссель, Амстердам и Париж.

"Поскольку у нас есть самолеты, которые базируются в этих городах, мы можем просто развернуть эти самолеты на обслуживание Киева и Львова. Это произойдет, я думаю, в течение примерно двух-шести недель (после восстановления разрешения на полеты, - ред.)", - сказал О'Лири.

"Это будет около 20 или 25 европейских городов на рейсах из Киева, примерно 10 - из Львова, и следующие 5 городов - из Одессы", - добавил он.

О'Лири также сообщил, что авиакомпания готова иметь 10 самолетов в Киеве, около пяти самолетов - во Львове и, возможно, один-два самолета в Одессе. И удвоить их число в течение следующих 2-4 лет, по мере увеличения трафика.

Напоминаем:

В июле CEO Ryanair Майкл О'Лири находился в Украине для встречи с вице-премьером - министром развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александром Кубраковым, с представителями аэропортов "Борисполь", "Львов", "Одесса". После чего Ryanair анонсировал масштабное возвращение в Украину.

Отмечалось, что авиакомпания берет обязательства, если EASA (European Union Aviation Safety Agency) подтвердит открытие неба и в аэропортах будет конкурентоспособная стоимость, обеспечить 5 миллионов пассажирских мест на самолетах в Украине за первый год.