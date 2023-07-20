Лоукостер Ryanair анонсировал масштабное возвращение в Украину после войны: откуда будет летать

Руководство лоукостера Ryanair во главе с CEO Майклом О'Лири прибыло в Киев для проведения ряда деловых встреч, во время которых объявило о масштабных планах возвращения в Украину, проверило состояние аэропортовой инфраструктуры и операционную готовность к возобновлению полетов.

Об этом сообщает аэропорт "Борисполь".

"Воочию увидели сохраненное состояние инфраструктуры аэропорта и его операционную готовность возобновить полеты в любое время", - говорится в сообщении.

Согласно информации украинской стороны, Ryanair планирует открыть 75 маршрутов из Европы в Украину в течение восьми недель после того, как воздушное пространство будет объявлено безопасным.

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Ryanair намерен привлечь значительные средства в Украину и возглавить восстановление украинского рынка авиаперевозок:

инвестировав около 3 миллиардов долларов

разместив до 30 новых самолетов Boeing MAX

в 3-х основных аэропортах Украины - в Киеве, Львове и Одесі🇺🇦

В этот же день Ryanair обнародовал собственный пресс-релиз, в котором объявил о послевоенном плане развития авиакомпании в Украине. А также заявил о намерениях возглавить процесс восстановления гражданской авиации в Украине.

"Как только небо над Украиной будет снова открыто для коммерческой авиации, Ryanair вернется в Украину, соединив основные аэропорты Украины с более чем 20 столицами ЕС", - заявил исполнительный директор авиакомпании Майкл О'Лири по итогам визита в Киев.

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Отмечается, что как только Европейское агентство безопасности авиации (EASA) объявит о безопасности полетов из/в Украину, авиакомпания готова осуществлять до 600 рейсов в неделю. В дополнение, Ryanair планирует открыть ежедневные рейсы между Киевом, Львовом и Одессой, как только аэропорты будут готовы к этому.

Авиакомпания, которая до войны обслуживала аэропорты в Харькове и Херсоне, намерена вернуться также и туда "так скоро, как будет восстановлена их инфраструктура после военных действий".

Отмечается, что в первые 12 месяцев после начала работы авиакомпания планирует выйти на более чем 5 млн пассажиромест, которые будут обслуживаться на ее рейсах из/в Украину, и намерена нарастить это количество до 10 млн пассажиромест в течение пяти лет.

"Самый быстрый способ перестроить и восстановить украинскую экономику - это дешевые авиаперелеты. Ryanair намерен инвестировать значительные средства в Украину, возглавив процесс восстановления авиации", - сказал О'Лири.

В Ryanair отметили, что готовы создать тысячи новых рабочих мест для украинцев в авиации сразу же после завершения войны.

"Украина - страна с 40-миллионным населением, многие из которых оказались разбросанными по всей Европе в результате незаконного вторжения России. Мы с нетерпением ожидаем возможности воссоединить эти семьи, с помощью доступных тарифов Ryanair, как только это будет безопасным. Низкие тарифы Ryanair будут иметь решающее значение для восстановления экономики Украины", - заявил О'Лири.

Во время визита в Киев обсуждению этих планов были посвящены встреча с вице-премьером - министром развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александром Кубраковым, а также с представителями аэропортов Киева, Львова и Одессы.

Напоминаем:

Ирландская Ryanair, крупнейшая европейская бюджетная авиакомпания.

В апреле этого года О'Лири заявил, что Ryanair готов быстро возобновить работу в Украине, когда снова будет безопасно летать, за год открыв 30 маршрутов и построив несколько баз.

"Мы активно ищем способы и ищем, где мы можем вернуться в Украину", - сказал тогда О'Лири.

Он уточнил, что в компании работают около 60 украинских пилотов и около 80 членов экипажа, которые в основном находятся на базах Ryanair в Польше, ожидая открытия рынка.

Как сообщалось, Украина 24 февраля 2022 года полностью закрыла свое воздушное пространство для гражданских самолетов.