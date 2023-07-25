Danone отрицает намерение релоцировать с Херсонщины свое остановленное производство

Компания Danone, которая так и не вышла с российского рынка, несмотря на обещания, зато - дождалась национализации своих активов в России, отрицает планы относительно своего бизнеса в Украине, о которых сообщали СМИ - осуществить релокацию из Херсонской области производства, которое было остановлено в феврале 2022 года.

Это следует из комментария представителя компании, который цитирует "Интерфакс-Украина".

По словам директора по закупкам и операционной деятельности компании Ивана Ханаса, Danone в Украине изучала возможность перевозки отдельных производственных линий из Херсона в Полтавскую область (в Кременчуге расположен второй завод компании - ред.). Но речь не шла о релокации завода, который не работает с февраля 2022 года, и не в Черкасскую, о чем сообщали СМИ.

"Мы обращались к администрации области с просьбой о содействии такой инициативе. Однако пока такая инициатива не актуальна", - пояснил представитель Danone в Украине.

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Напоминаем:

На момент оккупации Херсона в феврале 2022 года завод Danone в этом городе был закрыт. Предприятие помогло эвакуироваться своим сотрудникам.

Впоследствии представительство компании распространило информацию о потере контроля над заводом и необходимости остановить его работу, поскольку не сможет "гарантировать соблюдение строгих стандартов безопасности пищевых продуктов, которые будут произведены на заводе в таких условиях".

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На сегодня работа завода в Херсоне так и не возобновлена, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" информированные источники.

Зато Danone, которая в октябре 2022 года заявляла о планах выйти из российского бизнеса и передать производство продукции местному владельцу, в начале июля 2023 года заявила о намерениях возобновить инвестиции в отрасль молочных продуктов в России. Для этого Danone была даже готова изменить международное название бренда "Активиа" специально для российского рынка, и выйти под новым названием "АктиБио".

Однако через две недели после этого заявления российский диктатор Владимир Путин национализировал активы Danone. А руководителем компании "Данон Россия" был назначен племянник главы Чечни Рамзана Кадырова и министр сельского хозяйства республики Ибрагим Закриев.

Реагируя на это Danone заявила, что планирует "принять меры" в ответ на "национализацию" своих российских активов.

24 июля директор департамента развития сельского хозяйства и орошения Херсонской областной военной администрации Дмитрий Юнусов в интервью Центру журналистских расследований сообщил, что компания "Данон" обратилась с предложением о релокации своих производственных мощностей в Черкасскую область. Речь о заводе "Данон Днепр", расположенном в Херсонской общине.

Таким образом компания якобы пыталась сохранить свои мощности от российских обстрелов и обеспечить их необходимым сырьем, которого на юге сейчас недостаточно.