В WhatsApp появились каналы: украинцы могут затестить функцию одними из первых в мире

Корпорация Meta запускает каналы в WhatsApp, Украина получила доступ к новому сервису среди первых 9 стран.

Об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Один из самых безопасных мессенджеров в мире становится еще более комфортным и удобным. Украинцы одними из первых получают доступ к созданию собственных WhatsApp Channels", – написал он.

Федоров добавил, что теперь пользователи смогут генерировать контент на проверенной и простой площадке. А также объединить украинское информационное пространство и выйти на новый уровень коммуникации государства, лидеров мнений и медиа.

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Это особенно актуально в условиях российской агрессии. Россияне постоянно ищут новые подходы, чтобы получить данные украинцев, посеять панику и дестабилизировать ситуацию в стране. Новые возможности платформы помогут построить более безопасное взаимодействие между украинцами", –

Свой канал у WhatsApp создал и Федоров.

"Украинский опыт во внедрении инноваций доказывает всему миру, что мы готовы к новым технологическим решениям. Усиливаем цифровую устойчивость государства вместе", – резюмировал он.

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