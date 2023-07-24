Отсутствие поставщика последней надежды грозит накоплением долгов - экс-глава ОГТСУ

Завершение у "Нафтогаза" функций поставщика последней надежды (ППН) грозит накоплением долгов перед Оператором газотранспортной системы (ОГТСУ) и областными газораспределительными компаниями.

Об этом заявил экс-глава ОГТСУ Сергей Макогон.

"Непонятно, что будет дальше... Опять все несанкционированные отборы газа из-за небалансов упадут на ОГТСУ?", - отметил он.

"При существующем запрете на отключение потребителей отсутствие ППН грозит накоплением многомиллиардных долгов перед ОГТСУ и облгазами", - добавил также экс-глава газотранспортной системы Украины.

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Напоминаем:

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" заявляет о том, что у нее закончился срок выполнения функций и обязанностей поставщика "последней надежды" (ППН) с 22 июля этого года.

О последствиях для потребителей по завершению у "Нафтогаза" функций ППН в компании сообщают следующее.

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"Учитывая окончание установленного законом срока, начиная с 23 июля 2023 года в ГК "Нафтогаз Украины" будут отсутствовать основания и техническая возможность обеспечить потребителей ППН необходимыми объемами природного газа во всей зоне балансировки", - говорится в сообщении.