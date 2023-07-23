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Швеция, Финляндия и Нидерланды передали оборудование "Херсоноблэнерго"

Воскресенье, 23 июля 2023, 14:35 - Игорь Пилипив
 
фото: Херсонська ОВА

Швеция, Финляндия и Нидерланды передали 37 трансформаторов и 5 км сталеалюминиевого провода для АО "Херсоноблэнерго".

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной военной администрации. 

"Энергетики Херсонщины получили от международных партнеров крайне необходимое оборудование. Это 37 трансформаторов и 5 км сталеалюминиевого провода, весом 36 тонн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оказанная помощь позволит ускорить восстановление электроснабжения после подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС.

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Оборудование от Швеции, Финляндии и Нидерландов специалисты АО "Херсоноблэнерго" получили при координации Минэнерго. 

Напомним:

Шведское правительство представило стратегию сотрудничества по восстановлению и реформам в Украине на период 2023-2027 годы, по которой направит на проекты по восстановлению 6 млрд шведских крон (522,6 млн евро).

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Каховская ГЭС Швеция Финляндия Нидерланды электроэнергия
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