Швеція виділить 522,6 мільйона євро на проєкти з відновлення України
Шведський уряд представив стратегію співробітництва щодо відбудови та реформ в Україні на період 2023-2027 роки, за якою спрямує на проєкти з відновлення 6 млрд шведських крон (522,6 млн євро).
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Відповідна програма двосторонньої допомоги є найбільшою за обсягами фінансування в історії Швеції і саме Україна стала її реципієнтом.
"Про це під час онлайн-зустрічі з Першим віцепрем’єр-міністром – Міністром економіки України Юлія Свириденко оголосив Міністр з питань міжнародного співробітництва у сфері розвитку та зовнішньої торгівлі Швеції Йохан Форссел", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що бюджет розподілено між відповідальними за втілення проєктів організаціями:
- Шведським агентством з міжнародного співробітництва у сфері розвитку (SIDA) – 5,7 млрд крон;
- Шведським інститутом (SI) – 225 млн крон;
- Академією Фольке Бернадотта (Folke Bernadotte Academy) – 75 млн крон.
Крім того, сторони обговорили питання страхування військових ризиків.
"Шведська сторона зазначила, що працює над розвʼязпнням питання страхування шведських компаній та гарантування торгових операцій, адже український ринок є перспективним для розвитку торговельно-економічної співпраці між двома країнами", – додають в міністерстві.
Також увагу було приділено важливості гуманітарного розмінування в Україні, поповнення спецтехніки, навчання саперів, проведенні обстеження забруднених земель.
Економічна правда.