Швеція виділить 522,6 мільйона євро на проєкти з відновлення України

Шведський уряд представив стратегію співробітництва щодо відбудови та реформ в Україні на період 2023-2027 роки, за якою спрямує на проєкти з відновлення 6 млрд шведських крон (522,6 млн євро).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Відповідна програма двосторонньої допомоги є найбільшою за обсягами фінансування в історії Швеції і саме Україна стала її реципієнтом.

"Про це під час онлайн-зустрічі з Першим віцепрем’єр-міністром – Міністром економіки України Юлія Свириденко оголосив Міністр з питань міжнародного співробітництва у сфері розвитку та зовнішньої торгівлі Швеції Йохан Форссел", – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що бюджет розподілено між відповідальними за втілення проєктів організаціями:

Шведським агентством з міжнародного співробітництва у сфері розвитку (SIDA) – 5,7 млрд крон;

Шведським інститутом (SI) – 225 млн крон;

Академією Фольке Бернадотта (Folke Bernadotte Academy) – 75 млн крон.

Крім того, сторони обговорили питання страхування військових ризиків.

"Шведська сторона зазначила, що працює над розвʼязпнням питання страхування шведських компаній та гарантування торгових операцій, адже український ринок є перспективним для розвитку торговельно-економічної співпраці між двома країнами", – додають в міністерстві.

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Також увагу було приділено важливості гуманітарного розмінування в Україні, поповнення спецтехніки, навчання саперів, проведенні обстеження забруднених земель.

Економічна правда.