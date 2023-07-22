Ryanair рассматривает возможность возобновления полетов в Украину до конца 2023 года

getty images

Ирландский лоукостер Ryanair рассматривает возможность возобновления небольшого количества рейсов в Украину до конца 2023 года при условии успешных переговоров по частичному открытию воздушного пространства.

Об этом сообщил исполнительный директор авиакомпании Майкл О'Лири в интервью "Интерфакс-Украина".

По словам О'Лири, сейчас рассматривается два плана: первый - это окончание войны и открытие воздушного пространства в один или два дня. Второй, согласно которому авиакомпания может запланировать небольшое количество рейсов уже в конце этого года.

Кроме того, О'Лири привел пример Израиля, где несмотря на периодические ракетные обстрелы продолжает работать авиация.

Реклама:

"Самолеты садятся ежедневно в Тель-Авиве, который расположен всего в 10 минутах езды от Западного берега, откуда запускают ракеты", - сказал О'Лири.

Он добавил, что сейчас Минобрнауки работает над тем, чтобы в конце текущего года возобновить некоторые рейсы в Украину.

"Я думаю, мы должны быть оптимистами. Сейчас Минобновления работает над тем, чтобы в конце этого года восстановить некоторые рейсы в Киев и Львов. И если они смогут доказать, что это безопасно, мы будем выполнять эти рейсы", - сказал глава Ryanair.

Реклама:

В то же время О'Лири подчеркнул, что если Украине не удастся убедить Европейское агентство авиационной безопасности и страховые компании относительно безопасности выполнения ограниченного количества рейсов в Киев и Львов, то возобновить полеты компания не сможет.

Напомним:

Руководство лоукостера Ryanair во главе с CEO Майклом О'Лири прибыло в Киев для проведения ряда деловых встреч, во время которых объявило о масштабных планах возвращения в Украину, проверило состояние аэропортовой инфраструктуры и операционную готовность к возобновлению полетов.