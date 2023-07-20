Лоукостер Ryanair анонсував масштабне повернення в Україну після війни: звідки буде літати

Керівництво лоукостера Ryanair на чолі з CEO Майклом О'Лірі прибуло до Києва для проведення низки ділових зустрічей, під час яких оголосило про масштабні плани повернення в Україну, перевірило стан аеропортової інфраструктури та операційну готовність до відновлення польотів.

Про це повідомляє аеропорт "Бориспіль".

"На власні очі побачили збережений стан інфраструктури аеропорту та його операційну готовність відновити польоти в будь-який час", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією української сторони, Ryanair планує відкрити 75 маршрутів з Європи до України протягом восьми тижнів після того, як повітряний простір буде оголошено безпечним.

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Ryanair має намір залучити значні кошти в Україну та очолити відновлення українського ринку авіаперевезень:

інвестувавши близько 3 мільярдів доларів

розмістивши до 30 нових літаків Boeing MAX

у 3-х основних аеропортах України - в Києві, Львові та Одесі🇺🇦

Цього ж дня Ryanair оприлюднив власний пресреліз, в якому оголосив про післявоєнний план розвитку авіакомпанії в Україні. А також заявив про наміри очолити процес відновлення цивільної авіації в Україні.

"Щойно небо над Україною буде знову відкрито для комерційної авіації, Ryanair повернеться в Україну, з'єднавши основні аеропорти України з більш ніж 20 столицями ЄС", - заявив виконавчий директор авіакомпанії Майкл О'Лірі за підсумками візиту до Києва.

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Зазначається, що щойно Європейське агентство безпеки авіації (EASA) оголосить про безпеку польотів з/до України, авіакомпанія готова здійснювати до 600 рейсів на тиждень. На додаток, Ryanair планує відкрити щоденні рейси між Києвом, Львовом та Одесою, щойно аеропорти будуть готові до цього.

Авіакомпанія, яка до війни обслуговувала аеропорти в Харкові й Херсоні, має намір повернутися також і туди "так скоро, як буде відновлено їхню інфраструктуру після воєнних дій".

Зазначається, що в перші 12 місяців після початку роботи авіакомпанія планує вийти на більш ніж 5 млн пасажиромісць, які обслуговуватимуться на її рейсах з/до України, і має намір наростити цю кількість до 10 млн пасажиромісць протягом п'яти років.

"Найшвидший спосіб перебудувати й відновити українську економіку - це дешеві авіаперельоти. Ryanair має намір інвестувати значні кошти в Україну, очоливши процес відновлення авіації", - сказав О'Лірі.

У Ryanair наголосили, що готові створити тисячі нових робочих місць для українців в авіації одразу ж після завершення війни.

"Україна - країна з 40-мільйонним населенням, багато з яких опинилися розкиданими по всій Європі внаслідок незаконного вторгнення Росії. Ми з нетерпінням очікуємо можливості возз'єднати ці сім'ї, за допомогою доступних тарифів Ryanair, щойно це буде безпечним. Низькі тарифи Ryanair матимуть вирішальне значення для відновлення економіки України", - заявив О'Лірі.

Під час візиту до Києва обговоренню цих планів були присвячені зустріч із віцепрем'єром - міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександром Кубраковим, а також із представниками аеропортів Києва, Львова та Одеси.

Нагадуємо:

Ірландська Ryanair, найбільша європейська бюджетна авіакомпанія.

У квітні цього року О'Лірі заявив, що Ryanair готовий швидко відновити роботу в Україні, коли знову буде безпечно літати, за рік відкривши 30 маршрутів і побудувавши кілька баз.

"Ми активно шукаємо способи й шукаємо, де ми можемо повернутися в Україну", - сказав тоді О'Лірі.

Він уточнив, що в компанії працюють близько 60 українських пілотів і близько 80 членів екіпажу, які здебільшого перебувають на базах Ryanair у Польщі, очікуючи відкриття ринку.

Як повідомлялося, Україна 24 лютого 2022 року повністю закрила свій повітряний простір для цивільних літаків.