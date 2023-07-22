Украина продолжит поставлять зерно другим странам, несмотря на выход РФ из "зерновой сделки" - СтратКом ВСУ

Заручившись политическим согласием стран-партнеров, Украина продолжит странам мира, несмотря на выход РФ из "зерновой сделки".

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Вооруженных сил Украины в Facebook.

Несмотря на выход РФ из соглашения об экспорте зерна из портов Большой Одессы, Украина, заручившись политическим согласием стран-партнеров, в частности Турции, и доверием страховщиков, готова прокладывать свой экономический путь.

В СтратКоми напомнили, что до российского вторжения Украина была пятым по масштабу экспортером зерна в мире. Террористические действия РФ, блокирование ею украинских портов, привели к глобальному росту цен на зерновые.

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До того, РФ длительное время использовала блокаду морского экспорта как инструмент давления на Украину и Запад. Однако с подписанием "зернового соглашения" между ООН, Украиной, РФ и Турцией у Кремля стало меньше возможностей для шантажа глобальным голодом.

"Для общего надзора и координации в Стамбуле был создан Совместный координационный центр (СКЦ) под эгидой ООН. В течение года зерновая инициатива позволила перевезти более 33 млн тонн зерновых, что спасло многие страны от голода. Вместе с тем, соглашение принесло в бюджет Украины более 20 млрд долларов, что существенно укрепило украинскую экономику", - подчеркнули в СтратКоми.

Однако через год страна-террорист выходит из "зерновой сделки".

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"Мы продолжим помогать другим странам мира, ведь только в совместной борьбе и взаимной поддержке получим Победу", - говорится в сообщении.

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Напомним:

Россия "рассмотрит возможность" возвращения к "зерновой сделке" только в случае полного выполнения ее условий.

В результате российских атак на инфраструктуру в Одесской области в порту Черноморска было уничтожено 60 тысяч тонн зерна.

Ночью 19 июля Россия атаковала зерновые терминалы в портах Одесса и Черноморск, в результате этого была повреждена инфраструктура трейдеров.

Ранее мы писали, что после выхода из "зерновой сделки" задание Россией ракетных ударов по иностранным судам маловероятно. Однако агрессор может стрелять ракетами по терминалам, где будут стоять суда, или создавать минную опасность.

Экономическая правда