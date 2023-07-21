В Винницу из Одессы будет курсировать модернизированный электропоезд
Пятница, 21 июля 2023, 17:57 -
На маршруте 802/801 Одесса - Винница будет курсировать модернизированный электропоезд.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
"Уже направляется на маршрут 802/801 Одесса-Винница, где отныне будут курсировать два таких красавчика с местами для велосипедов, USB-зарядками, качественным освещением, пандусами и инклюзивными туалетами", - говорится в сообщении.
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Экономическая правда
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