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В Винницу из Одессы будет курсировать модернизированный электропоезд

Пятница, 21 июля 2023, 17:57 - Алексей Павлыш

На маршруте 802/801 Одесса - Винница будет курсировать модернизированный электропоезд.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Уже направляется на маршрут 802/801 Одесса-Винница, где отныне будут курсировать два таких красавчика с местами для велосипедов, USB-зарядками, качественным освещением, пандусами и инклюзивными туалетами", - говорится в сообщении.

 
фото: уз

Напомним:

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"Укрзализныця" выпустила после капитального ремонта инклюзивный электропоезд на маршрут №829 сообщением Ужгород - Львов.

Экономическая правда

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