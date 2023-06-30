УЗ запускает обновленный электропоезд на маршруте Ужгород – Львов

фото: уз

"Укрзализныця" выпускает после капитального ремонта инклюзивный электропоезд на маршрут №829 сообщением Ужгород - Львов.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

Отмечается, что это 29-й инклюзивный электропоезд УЗ и 19-й капитально отремонтированный во время полномасштабного вторжения.

"Электропоезд ЕР2, как и все модели до него, имеет удобные большие туалеты, приспособленные для использования людьми с инвалидностью, пандусы, таблички, продублированные шрифтом Брайля, пеленальные столики, места для перевозки велосипедов, удобные сиденья для пассажиров, обновленную систему освещения, информирования и пожаротушения", - говорится в сообщении.

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Как пояснили в компании, этот поезд вскоре станет на маршрут №829 сообщением Ужгород - Львов: он будет отправляться из Ужгорода в 06:25 и прибывать во Львов в 12:10.

фото: уз

В обратном направлении, из Львова, поезд будет отправляться в 16:35 и прибывать в Ужгород в 22:25. Поезд будет проходить через станции Батево, Мукачево, Карпаты, Свалява, Воловец, Опорец, Лавочное, Славское, Тухля, Сколе, Стрый и Николаев-Днестровский.

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Экономическая правда