FTX подала в суд на основателя биржи и бывших топ-менеджеров: требует более $1 миллиарда

Обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX подала в суд на своего основателя Сэма Бенкмана-Фрида и трех других бывших руководителей биржи, чтобы вернуть более 1 млрд долл, которые они, вероятно, незаконно присвоили в месяцы, предшествовавшие краху биржи в прошлом году.

Об этом пишет Financial Times.

Иск, поданный FTX под руководством команды, возглавляемой экспертом по реструктуризации Джоном Рэем, направлен на многочисленные выплаты по акциям, покупку недвижимости, денежные переводы и другие транзакции, которые, по мнению компании, должны быть отменены в соответствии с законодательством о банкротстве.

Среди вероятных бенефициаров транзакций, описанных в иске, есть Кэролайн Эллисон, бывшая руководитель торгового подразделения FTX - Alameda Research.

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"В одном из случаев, перечисленных в иске, Эллисон якобы выплатила себе бонус в размере 22,5 млн долл, часть которого позже была переведена на личный банковский счет и впоследствии использована для инвестирования миллионов долларов в компанию, занимающуюся исследованиями в области искусственного интеллекта.

Зисяо "Гэри" Ван, соучредитель FTX, и Нишад Сингх, который работал в FTX и Alameda, также названы в жалобе как бенефициары предполагаемых незаконных переводов", - пишет газета.

Эллисон, Ванг и Сингх признали себя виновными по обвинениям, включая мошенничество, по уголовным делам, не связанным с иском, поданным в четверг. Бенкман-Фрид не признал себя виновным по обвинениям в мошенничестве, выдвинутым в США.

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Иск против FTX, поданный в четверг, открывает "новый фронт" в попытках Рэя вернуть активы, которые, по его словам, по праву принадлежат кредиторам криптобиржи.

В ноябре компания подала заявление о банкротстве. Вскоре после этого Рэй, который ранее руководил ликвидацией Enron, заявил, что никогда раньше не видел "такого полного провала корпоративного контроля и такого полного отсутствия достоверной финансовой информации".

Адвокаты ответчиков не сразу ответили на запросы о комментариях.

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Экономическая правда