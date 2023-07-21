МВД расширяет перечень областей, где проводят прозрачные экзамены на получение водительских прав
Пилотный проект по обеспечению прозрачности сдачи экзаменов для получения удостоверения водителя с 3 августа расширят еще на 4 области.
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в своем Telegram.
"7 недель назад мы начали пилотный проект по обеспечению прозрачности экзаменов для получения водительских прав. В сервисных центрах МВД Киевщины, Львовщины, Одесщины и Винницкой области оборудовали камерами экзаменационные классы и авто, обеспечили запись звука. Никакие слепые зоны и возможности подсказок", - написал он.
В каждом пилотном регионе ежедневно принимают более 700 теоретических и столько же практических экзаменов.
С первого раза сдает экзамены для получения водительского удостоверения только каждый четвертый.
"Результаты пилота говорят сами за себя. Так что мною принято решение расширить проект: Сумская, Ровенская, Житомирская и Кировоградская области присоединятся с 3 августа", - добавил Клименко.
Возможность получить онлайн-талон на практический экзамен в этих регионах стала доступна с пятницы, 21 июля.
Напоминаем:
С 1 июня во Львовской, Киевской, Винницкой и Одесской областях проходит пилотный проект по обеспечению прозрачных условий сдачи экзаменов в сервисных центрах МВД.
В классах для составления теории, а также в автомобилях сервисных центров МВД для составления практики теперь установлено больше камер наблюдения, которые не покидают слепых зон. Соответственно процессы сдачи экзаменов теперь полностью мониторятся.
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