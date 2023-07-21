Закачка газа к следующей зиме идет по плану и даже больше - "Нафтогаз"

По состоянию на 19 июля 2023 года в украинских подземных хранилищах уже хранилось 11,7 млрд куб. м газа, этот объем соответствует плану подготовки запасов голубого топлива к следующей зиме.

Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов.

"Со старта сезона закачки в 2023 году в украинские подземки уже направлено 2,5 млрд куб. м газа. Этот уровень соответствует аналогичному периоду 2022 года. В целом подготовка запасов газа к следующей зиме идет по плану", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов.

"В июле мы закачали даже больше газа, чем предполагалось", - добавил он.

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Глава "Нафтогаза" отметил, что это очень хороший результат, учитывая, что потребление газа во II квартале 2023 года увеличилось относительно аналогичного периода 2022 года на 13%.

Рост уровня потребления газа вызван многими факторами, в том числе постепенным восстановлением экономики нашей страны.

"Но, как мы видим по имеющимся данным, нам все равно удается достигать всех поставленных целей в рамках подготовки к следующей зиме", - сказал Алексей Чернышев.

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Напоминаем:

Международное энергетическое агентство оперирует другими данными.

Согласно отчету МЭА, Украина с марта 2023 года и по состоянию на конец второго квартала накопила в хранилищах 1,5 млрд куб природного газа. Об этом говорится в обзоре о безопасности глобального рынка газа.

Как утверждают в МЭА, по состоянию на начало июля в украинских хранилищах было 10,5 млрд кубометров газа.

При этом, согласно данным, которые озвучивались правительством Украины в 2022 году, в августе прошлого года запасы в хранилищах превышали уже 12 млрд кубометров.

В прошлом году сезон отбора газа в Украине стартовал 7 ноября. Это самое позднее официально зафиксированное начало отбора газа за последнее десятилетие.

За прошлый сезон отбора, а именно с 7 ноября 2022 года, из подземных газохранилищ было отобрано 5,572 млрд кубометров газа.