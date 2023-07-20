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МИД вызвал посла Кыргызстана для объяснений относительно содействия РФ в обходе санкций

Четверг, 20 июля 2023, 19:26 - Лия Ильченко

Министерство иностранных дел Украины вызвало для объяснений посла Кыргызстана Идриса Кадыркулова для предоставления объяснений относительно имеющейся информации о поставках через эту страну в Россию продукции двойного назначения.

Соответствующий комментарий МИД обнародован на сайте министерства.

"20 июля в Министерство иностранных дел Украины был вызван посол Кыргызской Республики в Украине Идрис Кадыркулов с целью получения объяснений относительно информации об использовании юрисдикции Кыргызстана для обхода санкций против государства-агрессора России, в частности поставки продукции двойного назначения и высокотехнологичных компонентов и изделий, которые могут использоваться для изготовления оружия", - говорится в сообщении.

Внимание дипломата было привлечено к тому, что Кыргызская Республика как член мирового сообщества должна ответственно относиться к соблюдению международной санкционной политики против России.

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Отдельно было подчеркнуто, что реэкспорт с территории Кыргызстана в РФ товаров, которые могут использоваться для оснащения военной техники, будет расцениваться украинской стороной как недружественные действия, направленные на поддержку захватнической войны России против Украины.

Напоминаем:

Россия завозит западное электронное оборудование для своей военной техники в обход санкций США и ЕС, используя для этого посредников - компании в Кыргызстане и Казахстане. Это выявило расследование журналистов проекта "Схемы" Радио Свобода.

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