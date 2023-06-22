В поставках электроники для России задействованы фирмы Киргизстана и Казахстана, созданные после начала войны - "Схемы"

Россия завозит западное электронное оборудование для своей военной техники в обход санкций США и ЕС, используя для этого посредников - компании в Кыргызстане и Казахстане.

Об этом говорится в расследовании журналистов проекта "Схемы" Радио Свобода.

Как установили "Схемы", во время полномасштабного вторжения в Украину, несмотря на усиленный контроль Америки и Евросоюза над экспортом в РФ технологий двойного назначения, Россия начала использовать сеть поставок электроники по меньшей мере двух стран Центральной Азии, которые не ограничены санкциями Запада.

Расследование выявило, что в поставках задействованы киргизские и казахские фирмы, часть из которых создана после 24 февраля 2022 года и имеет российские корни.

Журналисты также получили в свое распоряжение список западных электронных компонентов, найденных в российском вооружении и вспомогательных системах, который был составлен украинской разведкой для ЕС.

Впоследствии "Схемы" обнаружили эти и другие детали среди массива данных с таможни Казахстана и Кыргызстана с помощью международных баз импорта-экспорта ImportGenius и Sinoimex.

Журналисты нашли доказательства поставок западных товаров двойного назначения через эти страны в Россию, среди которых микрочипы, телекоммуникационное оборудование и другая электроника, которую украинские военные обнаружили, в частности, в российских ракетах, танках, вертолетах, беспилотниках и радиосистемах.

"Масштабы этих поставок в Россию из Казахстана и Кыргызстана выросли в десятки раз по сравнению с экспортом в течение прошлых лет", - говорится в расследовании.

Журналисты установили несколько компаний в Казахстане, которые начали поставлять в Россию продукцию двойного назначения после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Одна из них - "ЕлтексАлатау". Только за один день в декабре 2022 года эта казахская компания отправила в Россию более 100 партий электроники двойного назначения, которую, по данным официального Киева, используют российские войска в Украине.

Среди товаров, в частности, чипы американской компании Analog Devices, которые используются в приборах ночного видения "Сосна-У" - ими оборудованы российские танки Т-72Б3М. В том же месяце производитель "Уралвагонзавод" заявил о поставках новой партии этих танков в Минобороны РФ.

И хотя "ЭлтексАлатау" не указывает получателя деталей в РФ, ее официальный партнер - российская фирма "Элтекс-МСК", которая на официальном сайте прямо называет своими постоянными "клиентами" Минобороны России и ФСБ.

Другой партнер казахской "ЭлтексАлатау" - российский производитель телекоммуникационного оборудования "Элтекс". Один из руководителей которого писал в 2017 году, что компания реализует сложные проекты для частных и государственных заказчиков, в том числе для Министерства обороны РФ. У казахской компании с "Элтексом" также есть общий акционер - российский бизнесмен Алексей Черников. На просьбу журналистов Радио Свобода о комментарии в казахской компании отказали.

Еще одна компания - Astaris из Астаны, созданная через два месяца после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину - также поставляет продукцию двойного назначения российским клиентам.

Согласно таможенным данным, с мая по сентябрь 2022 года Astaris отправила в Россию десятки партий западных товаров двойного назначения, которые относятся к семи из девяти категорий, отмеченных в санкционных списках США как "высокоприоритетные" - в связи с тем, что они были обнаружены в российском вооружении, применяемом в Украине.

Еще одна казахская компания - Elem Group - была зарегистрирована 14 марта 2022 года, то есть через несколько недель после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Компания тесно связана с российской фирмой "Стрелой Е-Коммерц", которая с января 2012 года получила от Elem Group не менее 300 партий электроники, в том числе двойного назначения. В 273 партиях присутствовали товары двойного назначения, указанные в санкционных списках США как продукция с "высоким приоритетом".

Четвертая казахская фирма - "Компания Электроникс", которая связана с российским производителем электроники, компанией ITC, также поставляет детали в Россию. ITC, в свою очередь, обеспечивает западными технологиями российский "НИИ автоматики им. Н. Л. Духова", где разрабатываются ядерные боеголовки. Ранее она также была поставщиком для подсанкционных российских компаний "Электроприбор" и "Аврора".

Согласно таможенным данным, казахская "Компания Электроникс" поставляет детали ITC не напрямую, а использует для этого литовского посредника - компанию OTK Group, владелец которой, Ян Волк, имеет как литовское, так и российское гражданство, а среди акционеров также есть граждане РФ.

Киргизская компания RM Design and Development в марте 2022 года начала поставлять в РФ усилители Analog Devices. Получатель - российская компания "Микроприбор", связанная с производством военного телекоммуникационного оборудования, о чем свидетельствуют данные из базы ImportGenius. Аналогичные усилители были обнаружены в комплексе радиосвязи Р-168-УН-2 ("Акведук"), который был найден у российских военных, воевавших на территории Украины.

Компания "Микроприбор", созданная незадолго до 24 февраля 2022 года, уже успела получить от партнера из Кыргызстана более 300 поставок деталей двойного назначения, используемых в военной технике РФ и находящихся в санкционном списке США.

Еще одна компания, которая получает электроприборы от вышеупомянутой киргизской фирмы - "Регион-Проф" в Санкт-Петербурге, которая под украинскими санкциями еще с 2019 года. Ранее эта компания была одним из поставщиков Пензенского научно-исследовательского электротехнического института - предприятия, занимающегося разработкой технологий безопасной связи для российских государственных служб безопасности.

С апреля по октябрь 2022 года "Регион-Проф" получила от RM Design and Development более 500 партий товаров, среди которых микроконтроллеры американской компании Atmel. Их уже находили в российской военной технике: боевых вертолетах, беспилотниках, военных системах связи и тому подобное.

Уже упомянутый разработчик ядерного оружия, "НИИ автоматики им. Н. Л. Духова", говорится в расследовании, также мог получать детали от киргизской компании через своего российского поставщика - "Базис Трейд Прософт".

Единственным основателем и акционером RM Design and Development является киргизский бизнесмен Шакир Маров. Он является партнером бизнесмена из Бишкека Антона Риппа, который руководил российской компанией "Риберг", которая в 2022 году получила поставки электроники от упомянутой фирмы из Кыргызстана.

Напоминаем:

Ранее СМИ также выяснили, что британская компания Mykines Corporation, зарегистрированная в Лондоне, организовала продажу электроники в Россию на сумму около $1,2 млрд с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину в начале 2022 года.

Турецкие компании экспортировали в Россию электронику, запчасти и другие товары американского производства, вопреки санкциям США и в нарушение американского экспортного контроля.

Журналисты также обнаружили факты поставок в РФ патронов американской компании Hornady.

Россия использует для производства ракет электронные компоненты, произведенные в США, Швейцарии, Германии и Японии, однако именно на Соединенные Штаты приходится 81% такой микроэлектроники. Об этом говорится в новом документе санкционной группы Ермака-Макфола.









