Сценарий, когда "Сенс Банк" не национализируют, не рассматривается – НБУ

Глава НБУ заявил, что сценарий, при котором Кабмин не голосует за предложение о национализации "Сенс Банка", не рассматривается.

Об этом он сказал во время пресс-брифинга.

"Доля государства в банковской системе растет несущественно. Она растет лишь на 3,3% и будет составлять примерно 56%. Это не критический показатель", - заявил глава НБУ.

"Банк работает в обычном режиме. Переход будет происходить максимально комфортно и, мы надеемся, незаметно и безопасно для клиентов", - добавил Пышный.

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На вопрос, рассматривается ли сценарий, при котором правительство не голосует за предложение о национализации, он ответил, что такой сценарий не рассматривается, "хотя гипотетически он возможен".

"Мы ожидаем, что соответствующие решения правительство должно принять в течение 1 суток", - уточнил Пышный.

Напомним:

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Правление Национального банка приняло решение вывести с рынка "Сенс Банк" (до декабря 2022 года - "Альфа Банк Украина") и обратилось в Кабинет Министров с просьбой национализации финучреждения.

Экоонмическая правда