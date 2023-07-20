MI6 призывает не давать доступ Китаю ни к каким наборам данных

Страны во всем мире должны бить тревогу, если в соглашениях с Китаем будет присутствовать пункт о необходимости доступа к любым наборам данных.

Об этом предупреждает глава Секретной разведывательной службы Великобритании (известной как MI6) Ричард Мур, пишет РоІітісо.

https://www.politico.eu/article/china-complicit-russia-invasion-ukraine-mi6-richard-moore/

Он предостерег, что Китай закладывает "ловушки данных" для других стран в соглашениях, заключаемых в любых сферах. Эти ловушки размывают суверенитет государств и повышают их уязвимость.

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"Это именно то условие в любой сделке, из-за которого следует бить тревогу", - сказал Мур.

В качестве примера таких соглашений глава MI6 привел ситуацию, когда во время пандемии Пекин требовал от стран делиться данными о вакцинации как условие получения китайских вакцин.

Мур также подчеркнул, что беспрепятственный доступ Китая к огромным наборам данных, как внутри страны, так и практика незаконного "накопления" данных из-за рубежа, дают ему некоторые преимущества в разработке искусственного интеллекта.

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В то же время он добавил, что MI6 "вместе с союзниками намерена выиграть гонку за освоение этического и безопасного использования искусственного интеллекта".

Опасность в отношении этих тенденций в MI6 видят в том, что Китай теряет политический нейтралитет, поддерживая сомнительные и коррумпированные режимы.

"Пекин отказался от осторожности и становится все более агрессивным за рубежом, усиливая репрессии внутри страны. Пекин поддерживает несколько сомнительных и коррумпированных авторитарных режимов по всему миру, таких как Иран и Мьянма", - сказал Мур.

Более того глава MI6 прямо обвиняет Россию в причастности к вторжению в Украину.

"Китай и его коммунистический правитель Си Цзиньпин являются "абсолютно соучастниками" вторжения России в Украину", - заявил глава Секретной разведывательной службы Великобритании.

"Когда Путин вторгся в Украину, китайцы очень четко поддержали россиян", - сказал Мур.

"Они полностью поддержали русских дипломатическим путем, они воздержались во время ключевых голосований в ООН, они абсолютно цинично повторили все российские тропы, особенно в таких местах, как Африка и Латинская Америка, обвиняя НАТО и все такое прочее. Коммунистическая партия Китая выдвинула широко дискредитированный "мирный план" для Украины", - добавил он.

В то же время, считают в MI6, эта поддержка дорого ударила по правлению и престижу Владимира Путина в России.

"Как я знаю, многим россиянам кажется глубоко неудобным то, что баланс сил между ними (Россией и Китаем, - ред.) изменился. Очень трудно смотреть на них и не признавать, что один сейчас очень подвластен другому", - сказал Мур.

Напоминаем:

60 тысяч тонн агропродукции, которую 19 июля РФ уничтожила ракетным ударом в порту Черноморск в Одесской области, должны были отправить в Китай.