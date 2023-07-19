Акции агрохолдинга "Кернел" упали после массированного ракетного обстрела порта "Черноморск"

Агрохолдинг "Кернел" подтверждает значительные повреждения активов в порту "Черноморск", в результате чего акции компании подешевели на 4,7%.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение компании на Варшавской фондовой бирже.

"Зерноперевалочные комплексы компании, а также зерно, хранящееся в порту "Черноморск", были значительно повреждены. Первоначальные оценки показывают, что для возвращения активов в рабочее состояние понадобится значительное время", - сообщает "Кернел".

Сообщение о повреждениях привело к обвалу курса акций компании на бирже с PLN13,53 до PLN12,34 и к высокой волатильности.

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Частично им удалось отыграть падение, однако на 15:00 по местному времени акции котировались по курсу около PLN12,7-12,9, что примерно на 5% ниже цены открытия.

Напоминаем:

Агрохолдинг "Кернел" до войны занимал первое место в мире по производству подсолнечного масла (около 7% мирового производства) и его экспорту (около 12%). Компания является одним из крупнейших производителей и продавцов бутилированного масла в Украине. Кроме того, агрохолдинг осуществляет выращивание агропродукции и ее реализацию.

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В начале июля CEO компании Евгений Осипов на заседании зернового клуба Украинской зерновой ассоциации сообщил о необходимости дальнейшего развития уже построенных на Дунае альтернативных коридоров экспорта украинской сельхозпродукции и заверил, что Украина может выполнять форвардные поставки через них.

Ночью 19 июля Россия атаковала зерновые терминалы в портах Одесса и Черноморск, в результате чего получила повреждения инфраструктура трейдеров.