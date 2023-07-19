НАБУ требует критических изменений порядка закупок во время военного положения - заявление

Национальное антикоррупционное бюро подготовило предложения по изменениям в правительственное постановление № 1178, которое повлекло целый ряд коррупционных рисков при закупках в период военного положения.

Об этом говорится в заявлении НАБУ.

"Порядок закупок во время военного положения требует критических изменений. Неурегулированность определения цены, отсутствие ответственности, возможность закупок без торгов - это коррупционные риски, которые срочно требуют устранения со стороны правительства", - отмечается в заявлении.

Подчеркивается, что речь идет о постановлении Кабмина № 1178 об особенностях осуществления закупок в период военного положения.

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НАБУ подготовило предложения по изменениям к указанному постановлению, которые предлагает рассмотреть правительству.

Этот шаг нацелен на устранение целого ряда рисков, среди которых:

безосновательное завышение цены товаров/услуг из-за неурегулированности механизма определения заказчиками ожидаемой стоимости предмета закупок;

наличие возможности закупать товары/услуги без проведения открытых торгов;

отсутствие ответственности заказчика в связи с непроверкой информации о подрядчике;

отсутствие ответственности подрядчика в связи с подачей недостоверной информации о себе;

отсутствие лимитов на пролонгацию договоров, которые заключались из-за острой необходимости в закупке;

предварительная оплата (аванс) не гарантирует выполнения договора подрядчиком.

Об этих рисках НАБУ проинформировало КМУ письмом.

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"Согласно ЗУ "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" органы государственной власти должны в течение 30 дней рассмотреть его", - отметили в НАБУ.

Напоминаем:

В последнее время в Украине все чаще разгораются скандалы из-за расточительства и коррупционных контрактов, которые проявляются при закупках на всех уровнях.

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