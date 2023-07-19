Правительство утвердило порядок использования собранных на United24 средств на разминирование
Кабинет Министров во вторник, 18 июля, утвердил порядок использования средств, собранных на платформе United24, для финансирования мер по гуманитарному разминированию.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Речь идет о средствах со счета Министерства экономики, открытого в рамках платформы United24. После доработки и прохождения соответствующих процедур порядок будет опубликован в открытом доступе.
"Утверждены четкие и практические механизмы использования средств, которые будут поступать на специальный счет Минэкономики для финансирования мероприятий по гуманитарному разминированию. Что важно для нас и для доноров – процесс будет максимально прозрачным", – отметила первая вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.
Она добавила, что порядок предусматривает регулярное обнародование информации о потребностях в сфере гумразминирования на официальном веб-сайте Минэкономики и портале United24. Распорядители средств обязаны публично отчитываться о приобретенных или предоставленных за полученные средства товарах, работах и услугах.
Средства со счета Минэкономики для финансирования мероприятий гуманитарного разминирования могут быть использованы на:
- финансирование мероприятий гуманитарного разминирования территорий, загрязненных взрывоопасными предметами, организацию работ по разминированию и последующей транспортировке ВНП разного калибра к месту уничтожения;
- доукомплектование техсредствами пиротехнических подразделений;
- закупку машин механизированного разминирования (роботизированных комплексов тяжелого класса), пиротехнических машин тяжелого типа, оперативно-пиротехнических машин и т.д.
Напоминаем:
За год с начала работы фандрейзинговой платформы United24 на ее счета в НБУ было собрано более 325 миллионов долларов.
Проект United24 основан по инициативе президента Владимира Зеленского в мае 2022 года.
Экономическая правда