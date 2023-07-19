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Правительство утвердило порядок использования собранных на United24 средств на разминирование

Среда, 19 июля 2023, 11:27 - Анастасия Жарикова
 
Минцифра

Кабинет Министров во вторник, 18 июля, утвердил порядок использования средств, собранных на платформе United24, для финансирования мер по гуманитарному разминированию.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Речь идет о средствах со счета Министерства экономики, открытого в рамках платформы United24. После доработки и прохождения соответствующих процедур порядок будет опубликован в открытом доступе.

"Утверждены четкие и практические механизмы использования средств, которые будут поступать на специальный счет Минэкономики для финансирования мероприятий по гуманитарному разминированию. Что важно для нас и для доноров – процесс будет максимально прозрачным", – отметила первая вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

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Она добавила, что порядок предусматривает регулярное обнародование информации о потребностях в сфере гумразминирования на официальном веб-сайте Минэкономики и портале United24. Распорядители средств обязаны публично отчитываться о приобретенных или предоставленных за полученные средства товарах, работах и услугах.

Средства со счета Минэкономики для финансирования мероприятий гуманитарного разминирования могут быть использованы на:

  • финансирование мероприятий гуманитарного разминирования территорий, загрязненных взрывоопасными предметами, организацию работ по разминированию и последующей транспортировке ВНП разного калибра к месту уничтожения;
  • доукомплектование техсредствами пиротехнических подразделений;
  • закупку машин механизированного разминирования (роботизированных комплексов тяжелого класса), пиротехнических машин тяжелого типа, оперативно-пиротехнических машин и т.д.

Напоминаем:

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За год с начала работы фандрейзинговой платформы United24 на ее счета в НБУ было собрано более 325 миллионов долларов.

Проект United24 основан по инициативе президента Владимира Зеленского в мае 2022 года.

Экономическая правда

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