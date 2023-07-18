К "Нафтогазу" присоединили еще три облгаза Фирташа

АО "Сумыгаз", АО "Винницагаз" и АО "Днепропетровскгаз", которые ранее входили в "Региональную газовую компанию" (РГК) беглого олигарха Дмитрия Фирташа, присоединили к "Группе Нафтогаз".

Об этом сообщает пресс-служба "Газсети", которая в составе "Группы Нафтогаз" координирует новоприсоединенные команды, занимается оптимизацией их работы, формирует стратегию развития.

"Ради энергетической безопасности страны Группа Нафтогаз сформировала модель устойчивой газораспределительной системы и шаг за шагом расширяет ее границы", - прокомментировали в "Газсети" присоединение очередных фирташевских облгазов.

Управляющим акций этих компаний назначили АО "Государственное акционерное общество "Черноморнефтегаз". ООО "Газораспределительные сети Украины" (бренд "Газсети") является управляющей компанией, которая призвана стать национальным оператором газораспределения.

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Как отмечают в "Газсети", функционирование под управлением государственной компании предусматривает:

формирование гибкой системы коммуникации с клиентами,

налаживание стабильного предоставления услуг и модернизацию инфраструктуры.

рациональное использование энергоресурсов

обеспечение бесперебойного распределения "голубого топлива" в дома граждан, бюджетных учреждений и коммерческих объектов.

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Всего три недели назад по такому же принципу в состав группы вошли "Киевоблгаз", "Житомиргаз" и "Львовгаз".

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Таким же образом под эгидой государства уже заработали Кропивницкий, Днепровский и Харьковский филиалы, которые предоставляют услуги распределения газа 1,2 млн семей, промышленных и бюджетных учреждений.

Параллельно продолжаются трансформационные процессы на предприятиях в городе Харьков, городе Кривой Рог, а также Киевском, Житомирском и Львовском облгазах.