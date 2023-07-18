К "Нафтогазу" присоединили еще три облгаза Фирташа
АО "Сумыгаз", АО "Винницагаз" и АО "Днепропетровскгаз", которые ранее входили в "Региональную газовую компанию" (РГК) беглого олигарха Дмитрия Фирташа, присоединили к "Группе Нафтогаз".
Об этом сообщает пресс-служба "Газсети", которая в составе "Группы Нафтогаз" координирует новоприсоединенные команды, занимается оптимизацией их работы, формирует стратегию развития.
"Ради энергетической безопасности страны Группа Нафтогаз сформировала модель устойчивой газораспределительной системы и шаг за шагом расширяет ее границы", - прокомментировали в "Газсети" присоединение очередных фирташевских облгазов.
Управляющим акций этих компаний назначили АО "Государственное акционерное общество "Черноморнефтегаз". ООО "Газораспределительные сети Украины" (бренд "Газсети") является управляющей компанией, которая призвана стать национальным оператором газораспределения.
Как отмечают в "Газсети", функционирование под управлением государственной компании предусматривает:
- формирование гибкой системы коммуникации с клиентами,
- налаживание стабильного предоставления услуг и модернизацию инфраструктуры.
- рациональное использование энергоресурсов
- обеспечение бесперебойного распределения "голубого топлива" в дома граждан, бюджетных учреждений и коммерческих объектов.
Напоминаем:
Всего три недели назад по такому же принципу в состав группы вошли "Киевоблгаз", "Житомиргаз" и "Львовгаз".
Таким же образом под эгидой государства уже заработали Кропивницкий, Днепровский и Харьковский филиалы, которые предоставляют услуги распределения газа 1,2 млн семей, промышленных и бюджетных учреждений.
Параллельно продолжаются трансформационные процессы на предприятиях в городе Харьков, городе Кривой Рог, а также Киевском, Житомирском и Львовском облгазах.