Правоохранители передали в суд дело "пособницы Насирова"

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины передали в суд обвинительный акт в отношении начальницы отдела департамента Государственной фискальной службы Украины, которую в САП называют "пособницей Насирова" (екс-голови ДФС, - ред.).

Об этом говорится в сообщении антикоррупционной прокуратуры.

"По материалам досудебного расследования НАБУ прокурор САП направил в суд обвинительный акт в отношении пособницы бывшего председателя ГФС - начальницы отдела департамента Государственной фискальной службы Украины", - говорится в сообщении.

В рамках досудебного расследования установлено, что с мая 2015 года по апрель 2016 года председатель ГФС "при пособничестве директора департамента и начальницы отдела ГФС" принял экономически необоснованные решения о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами для добычи полезных ископаемых для подконтрольных народному депутату Украины предприятий.

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В результате этих действий государственный бюджет не получил более 2 млрд грн рентной платы.

Однако подозрение начальнице отдела ГФС было сообщено только через 6 лет - в декабре 2022 года. А уже через два месяца - в феврале 2023 года было завершено следствие и открыты материалы дела на ознакомление.

"Пособнице" грозит наказание от трех до шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

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Напоминаем:

Как писала в свое время ЭП, на самом деле с мая 2015 года по март 2017 года налоговая под руководством Романа Насирова выдала рассрочки 70 компаниям на гораздо большую сумму - более 18 млрд гривен.

Более половины этой суммы получили предприятия, связанные с самым богатым человеком времен независимости - Ринатом Ахметовым.

В 2015 году сумма предоставленных налоговых рассрочек превысила 6 млрд гривен. Больше всего - 3 млрд гривен - досталось группе ДТЭК Ахметова.

Еще 2,8 млрд гривен рассрочек получили преимущественно государственные "Укргазвыдобування", НАЭК "Энергоатом", "Укроборонпром", "Криворожская теплоцентраль", "Восточный горно-обогатительный комбинат", "Объединенная горно-химическая компания" и ГП "Укрспирт.

Также среди получателей рассрочек значатся компании таких известных в Украине бизнесменов как Игорь Коломойский, Дмитрий Фирташ, Константин Григоришин, Игорь и Григорий Суркисы.

Похожая история была и в 2016 году - ГФС активно штамповала рассрочки представителям крупного украинского бизнеса.

За первые два месяца 2017 года глава ГФС успел подписать рассрочки только нескольким компаниям. Лишь после задержания Насирова детективами НАБУ раздача рассрочек олигархам и политикам прекратилась.

Налоговая рассрочка предоставляется на короткий срок за личной подписью главы фискальной службы тем налогоплательщикам, у которых возникли экономические трудности и угроза попасть в долговую яму перед государством.

Претенденты на рассрочку должны иметь удовлетворительное финансовое состояние, чтобы оплатить рассрочку и проценты за пользование ей, а также иметь достаточно имущества для налогового залога. "Хотя, как показывают кейсы НАБУ, требования были условностями, на которые Насиров не обращал внимания", - отмечает автор.

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