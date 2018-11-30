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Насіров відписував податкові розстрочки переважно олігархам

П'ятниця, 30 листопада 2018, 11:02

З травня 2015 року по березень 2017 року Роман Насіров видавав податкові розстрочки переважно представникам великого бізнесу.

Про це йдеться у матеріалі "Економічної правди".

"Загалом Насіров відписав розстрочки 70 компаніям на суму 18 млрд гривень. Половину розстрочок отримали структури Ріната Ахметова, а решту – енергетичні компанії братів Суркісів, Костянтина Григоришина та Ігоря Коломойського, структури Дмитра Фірташа, Миколи Злочевського та інших", - йдеться у статті.

Так, у 2015 році  ТОВ "Компанія "Енергоальянс", яку ЗМІ пов’язують з менеджментом Ігоря Коломойського отримала розстрочку на суму понад 137 млн гривень. Вже сьогодні ця фірма має податковий борг на 135 млн гривень.

Податкові розстрочки отримали і  обласні енергетичні компанії – боржники  Суркісів, Григоришина, Коломойського та Ахметова.  Це, до прикладу, "Запоріжжяобленерго" з боргами у 470 млн гривень, "Харківобленерго" -  318 млн гривень, та  майже банкрут "Черкасиобленерго" з боргом у  202 млн гривень.

Також у 2015 році Насіров, перебуваючи на посаді голови ДФС, розстрочив сплату майже мільйона гривень податків  фірмі ПАТ "Дніпрометробуд", 5% якої належить ТОВ "Альтіс-Траст", що входить в структуру холдинга "Альтіс" Олександра Глімбовського, який є тестем Насірова. На сьогодні компанія має податковий борг у майже 10 млн гривень.

У 2016 до переліку отримувачів розстрочок додались ще компанії Фірташа ПрАТ "Украгро НПК", та ТОВ "НФ Трейдінг Україна" на 327 млн гривень, компанія відбіленого екс-міністра "злочинної влади" Миколи Злочевського – ТОВ "Еско - Північ" на 75 млн гривень та ТОВ "ПК Пожмашина" на 4 млн гривень, яка має стосунок до Радикальної партії Олега Ляшка.

У 2017 році понад 3 млн гривень податкового розстрочення отримала корпорація "Богдан Моторс", що належить Олегу Гладковському, бізнес партнеру Петра Порошенка та першому заступнику секретаря Ради РНБО. Компанія групи "Авек" народного депутата екс-регіонала Олександра Фельдмана отримала розстрочку на суму майже 33 млн гривень.

Розстрочки часів Насірова вперше привернули увагу під час перебігу кримінальної "газової" справи народного депутата Олександра Онищенка. Сам екс-голова Насіров звинувачується у наданні розстрочення зі сплати рентної плати компаніям Онищенка з порушенням вимог закону.

Детальніше читайте у матеріалі Рішуча деолігархізація: як Податкова рятувала мільярдерів

Економічна правда

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ДФС податки

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