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Приватбанк отменил комиссию для предпринимателей – новых клиентов сервиса "Терминал"

Понедельник, 17 июля 2023, 17:34 - Анастасия Жарикова

Государственный Приватбанк до 15 августа не будет брать комиссию по новым пользователям сервиса приема платежей "Терминал" в рамках поддержки бизнеса с Visa.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

ПриватБанк продлевает программу поддержки предпринимателей и малого бизнеса вместе с Visa. Если вы предприниматель и до 15 августа успеете подключить наш сервис приема платежей с помощью смартфона "Терминал", то можете принимать платежи без комиссий", – говорится в сообщении.

Для того чтобы начать принимать карточные платежи через "Терминал" необходимо:

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  • скачать приложение "Терминал" в Google Play Store на смартфон;
  • зарегистрироваться в личном кабинете сервиса.

Бесплатное обслуживание начнет действовать автоматически.

В банке добавили, что более 26 тысяч предпринимателей выбрали "Терминал" и превратили свои Android смартфоны из NFC в полноценный POS-терминалы.

Напоминаем:

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Государственный Приватбанк оставляет действующие тарифы на прием безналичной оплаты картами для торговых предприятий.

Банк призвал MasterCard и Visa отменить повышение ставки интерчейнджа с 1 июля 2023 года, "заставляющее банки увеличивать тарифы".

Экономическая правда

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