Приватбанк з 1 липня залишить діючі тарифи еквайрингу для бізнесу
Державний Приватбанк залишає діючі тарифи на прийом безготівкової оплати картками для торговельних підприємств.
Про це повідомляє пресслужба банку.
"Попри підвищення міжнародними платіжними системами ставки інтерчейндж з 1 липня 2023 року, Приватбанк залишає діючі пільгові тарифи на прийом безготівкової оплати картками для торговельних підприємств", – йдеться в повідомленні.
Член правління Приватбанку з питань малого та середнього бізнесу Євген Заіграєв зазначив, що за непростих умов роботи бізнесу в умовах війни банк продовжує підтримувати рітейл та залишає тарифи на еквайринг на поточному рівні, незважаючи на зростання витрат банку на підтримку роботи мережі.
З початку липня для клієнтів ПриватБанку надалі діятиме базовий тариф за прийом платежів з карток на рівні 1,3%.
"Збереження пільгового тарифу непросте для банку рішення, проте для нас соціальна відповідальність та підтримка українського бізнесу є головним пріоритетом", – додав Заіграєв.
Приватбанк пропонує підтримати цю ініціативу і з боку міжнародних платіжних систем MasterCard і Visa та скасувати підвищення ставки інтерчейндж з 1 липня 2023 року, яке змушує банки збільшувати тарифи.
Також банк закликав український бізнес на час воєнного стану зробити пріоритетом безготівкову оплату товарів банківськими картками.
Економічна правда