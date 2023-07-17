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Мировые цены на пшеницу поползли вверх после заявлений России об остановке зерновой сделки

Понедельник, 17 июля 2023, 13:59 - Лия Ильченко

Фьючерсы на пшеницу на Чикагской бирже выросли больше чем на 4% после заявления России об остановке зерновой сделки. 

Об этом сообщает агентство Bloomberg. 

Так, 17 июля  фьючерсы на пшеницу на Чикагской товарной бирже выросли на 4,2%. На максимуме, который был зафиксирован в полдень, контракты торговались по $689,2 за тонну. 

Однако уже через полтора часа рост замедлился до 3,14%, фьючерсы начали торговаться по $682,2 за тонну.

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Напоминаем:

17 июля истекает срок зерновой сделки, которая была продлена в мае. 

Ранее Кремль заявлял, что Россия вернется к реализации сделки только после того, как будут выполнены ее условия.

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Россия добивается переподключения Россельхозбанка к международной системе обмена платежной информацией SWIFT, поставок запчастей, разблокирования транспортной логистики и страхования, возобновления работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса", а также разблокирования зарубежных активов и счетов российских компаний, которые связаны с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

17 июля МИД России сообщил, что Москва официально уведомила Турцию, Украину и секретариат ООН о своем возражении против продления зерновой сделки.

Bloomberg отмечает, что заявление было сделано в день, когда на Керченском мосту прозвучали взрывы, заставившие Москву приостановить автомобильное и железнодорожное движение через главный мост, который соединяет Россию с оккупированным Крымом.

зепно
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