Кремль заявил об остановке "зерновой сделки"

Представитель Кремля Дмитрий Песков 17 июля заявил об остановке действия "зерновой сделки".

Пескова цитирует издание "РБК", пишет "Европейская правда".

"Фактически договоренности прекратили действие сегодня", – сказал Песков.

Он назвал причиной разрыва договоренности то, что не выполнена часть соглашения, которая касается России.

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"Как только российская часть договоренностей будет выполнена, Россия немедленно вернется к соблюдению соглашения", – сказал Песков.

Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила "РИА Новости", что Россия сегодня официально проинформировала Турцию и Украину, а также секретариат ООН о возражении против продления "зернового соглашения".

В последнее время Россия регулярно угрожала не продлить действие зернового коридора, несмотря на призывы ООН и Турции, которые стали посредниками договоренности.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу заявил, что он и президент России Владимир Путин придерживаются одного мнения о продлении действия "зерновой сделки".

Впоследствии в Кремле опровергли заявления турецкого президента.

По данным СМИ, ЕС рассматривал вопрос об уступках российскому банку ради "зерновой сделки". В частности, речь шла о создании дочерней компании подсанкционного "Россельхозбанка" для восстановления его связи со SWIFT.

Европейская правда