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Украина впервые импортировала электроэнергию обновленной линией

Понедельник, 17 июля 2023, 13:12 - Анастасия Жарикова

В воскресенье, 16 июля, Украина впервые импортировала электроэнергию из Польши обновленной в мае межгосударственной линией электропередач.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Эту ЛЭП компания модернизировала и включила в мае 2023 года. Ею энергосистема получила дополнительные 800 МВ мощности с 20:00 до 23:00 в период наивысшего потребления.

Также в течение дня продолжался импорт из Словакии и Молдовы максимальной мощностью до 350, преимущественно в дневные и вечерние часы.

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На сегодняшний день импорт предусмотрен из Словакии с 17:00 до 23:00 до 340 МВт, а также из Молдовы – до 3 МВт.

Напоминаем:

На понедельник, 17 июля, генерация в украинской энергосистеме полностью покрывает потребление, ранее срок вышел из ремонта энергоблок на одной из АЭС.

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Экономическая правда

импорт электроэнергия Укрэнерго
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