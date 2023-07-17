Украина впервые импортировала электроэнергию обновленной линией
В воскресенье, 16 июля, Украина впервые импортировала электроэнергию из Польши обновленной в мае межгосударственной линией электропередач.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
Эту ЛЭП компания модернизировала и включила в мае 2023 года. Ею энергосистема получила дополнительные 800 МВ мощности с 20:00 до 23:00 в период наивысшего потребления.
Также в течение дня продолжался импорт из Словакии и Молдовы максимальной мощностью до 350, преимущественно в дневные и вечерние часы.
На сегодняшний день импорт предусмотрен из Словакии с 17:00 до 23:00 до 340 МВт, а также из Молдовы – до 3 МВт.
Напоминаем:
На понедельник, 17 июля, генерация в украинской энергосистеме полностью покрывает потребление, ранее срок вышел из ремонта энергоблок на одной из АЭС.
Экономическая правда