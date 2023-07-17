З ремонту раніше терміну вивели один з енергоблоків АЕС – Міненерго
На понеділок, 17 липня, генерація в українській енергосистемі повністю покриває споживання, раніше терміну вийшов з ремонту енергоблок на одній з АЕС.
Про це повідомляє пресслужба Міненерго.
"На одній з АЕС України на 3 дні раніше визначеного терміну вийшов з ремонту енергоблок, який додав енергосистемі 1000 МВт потужності. Загалом за минулу добу атомна генерація виробила половину спожитої електроенергії", – йдеться в повідомленні.
Ремонтна кампанія в енергетиці, яка відбувається в межах підготовки до нового опалювального сезону, триває.
Через обстріли є знеструмлення частини споживачів у Запорізькій, Чернігівській, Сумській, Харківській, Херсонській областях. На Донеччині внаслідок обстрілів знеструмлювалися 14 населених пунктів і одна шахта, ведуться відновлювальні роботи.
У Херсоні залишаються без світла 12,7 тисячі споживачів. Через негоду знеструмлені 4 населених пункти в Чернівецькій області. Також внаслідок технологічних порушень залишається без світла частина споживачів у Дніпропетровській та Сумській областях.
Економічна правда