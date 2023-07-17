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З ремонту раніше терміну вивели один з енергоблоків АЕС – Міненерго

Понеділок, 17 липня 2023, 10:57 - Анастасія Жарикова
 
getty images

На понеділок, 17 липня, генерація в українській енергосистемі повністю покриває споживання, раніше терміну вийшов з ремонту енергоблок на одній з АЕС.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

"На одній з АЕС України на 3 дні раніше визначеного терміну вийшов з ремонту енергоблок, який додав енергосистемі 1000 МВт потужності. Загалом за минулу добу атомна генерація виробила половину спожитої електроенергії", – йдеться в повідомленні.

Ремонтна кампанія в енергетиці, яка відбувається в межах підготовки до нового опалювального сезону, триває.

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Через обстріли є знеструмлення частини споживачів у Запорізькій, Чернігівській, Сумській, Харківській, Херсонській областях. На Донеччині внаслідок обстрілів знеструмлювалися 14 населених пунктів і одна шахта, ведуться відновлювальні роботи.

У Херсоні залишаються без світла 12,7 тисячі споживачів. Через негоду знеструмлені 4 населених пункти в Чернівецькій області. Також внаслідок технологічних порушень залишається без світла частина споживачів у Дніпропетровській та Сумській областях.

Економічна правда

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енергетика Міненерго АЕС електроенергія
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