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Мінфін залучив 135 мільярдів від випуску військових облігацій з початку року

Понеділок, 10 липня 2023, 16:57 - Анастасія Жарикова

Міністерство фінансів з початку року розмістило від випуску військових облігацій 135 мільярдів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Від початку 2023 року Міністерство фінансів України залучило 135 млрд грн через випуск військових облігацій, станом на 4 липня 2023 року", – йдеться в повідомленні.

Отримані від продажу паперів кошти спрямовуються на підтримку Збройних Сил.

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Придбати військові облігації можна через уповноважені банки чи ліцензованих брокерів.

У Мінфіні додали, що від початку 2023 року портфель громадян, що володіють державними облігаціями, збільшився на 12,5 млрд гривень до 43 млрд грн.

Нагадуємо:

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З початку великої війни до кінця травня уряд розмістив ОВДП на аукціонах на 318,6 млрд грн, 3,57 млрд дол та 1,48 млрд євро - загалом в гривневому еквіваленті 498 мільярдів гривень.

ОВДП облігації Мінфін
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Економічна правда
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